Man sieht es auf den Pisten, in den Hotels, aber leider auch auf den Straßen - Tirol zieht im Winter immer noch mehr Urlauber an. Auch die laufende Saison liegt nach der Hälfte der Zeit deutlich im Plus. Sogar das einstige Jännerloch „schmilzt“ zunehmend dahin. Heuer kamen um fast zehn Prozent mehr Gäste.