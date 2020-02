Eine Reise ans andere Ende der Welt hat eine Flaschenpost aus Bonn hinter sich. Mehr als sieben Jahre sei es her, dass seine zwei Kinder und deren Freunde in der deutschen Stadt eine Botschaft an einen etwaigen Finder in den Rhein geworfen hätten, berichtet Christian Gogos auf Facebook. In der vergangenen Woche habe die Familie überraschend einen Brief aus Neuseeland erhalten, mit Absendedatum Anfang Februar.