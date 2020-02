In Nordtirol gibt es vorerst noch keine derartigen Maßnahmen. „Nicht zuletzt aufgrund der Vorfälle in Norditalien gilt auch bei uns in Tirol erhöhte Wachsamkeit. Wir nehmen die Lage in Norditalien sehr ernst“, informiert Tirols Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Grund zur Panik bestehe aber keiner.