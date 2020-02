Die Franken verpassten beim 1:2 gegen Darmstadt 98 einen weiteren wichtigen Schritt aus der Abstiegszone. ÖFB-Legionär Nikola Dovedan brachte Nürnberg in der 30. Minute in Führung, die Rote Karte für Asger Sörensen erschwerte die Aufgabe für die Mannschaft in der zweiten Hälfte aber enorm. Bei den Gästen stand Mathias Honsak bis zur 68. Minute auf dem Platz.