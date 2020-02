4 - GENÜGEND



Lisa Eder: Nach zwei Top-10-Plätzen beim Heimspringen in Hinzenbach musste sich die junge Pinzgauerin diesmal in Ljubno mit Rang 22 zufrieden geben. Da geht ein wenig mehr.



Adam Kappacher: Salzburgs Nummer eins im Ski-Cross musste sich in Sunny Valley (Russland) mit Rang 22 zufrieden geben. Der St. Johanner ist heuer bisher noch nicht so richtig in Fahrt gekommen.