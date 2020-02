Langlauf: Weltcup-Ergebnisse

Damen, 15 km klassisch:

1. Therese Johaug (NOR) 41:13,8 Min.

2-Heidi Weng (NOR) + 3:40,8 Min.

3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 3:41,5 -

4. Ebba Andersson (SWE) 5:54,3 -

5. Astrid Jacobsen (NOR) 6:14,8 -

6. Jessica Diggins (USA) 8:40,1.

Weiter:

11. Teresa Stadlober (AUT) 9:48,7