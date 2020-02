Wüste Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag in Wien-Brigittenau bei einer Familienfeier abgespielt: Zunächst kam es unter den rund 50 aus Serbien stammenden Teilnehmern zum Streit, der schließlich in eine handfeste Prügelei ausartete. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken und für Ordnung sorgen. Sogar die Klosterneuburger Straße war kurzfristig gesperrt.