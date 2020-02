Mit Tipps und Tricks wollen die Blauen aufzeigen, wie man gratis fernsehen oder Radio hören kann und sich so rund 300 Euro GIS pro Jahr spart. Wie berichtet, ist auch ein Volksbegehren zu den ORF-Gebühren denkbar. Während die FPÖ auf der einen Seite den ORF attackiert, will man aber die Macht im Stiftungsrat am Küniglberg behalten. „Ich habe nicht vor, Norbert Steger abzulösen und auf den Vorsitz zu verzichten“, so der FPÖ-Chef.