Die „logischen Zwillinge“ regional und bio, wie Kirisits das Begriffspaar nennt, werden also in Form von Backwaren so oder so kaum im Ofen aufgehen. Das Bemühen darum kann man den Vorarlberger Bäckern aber nicht absprechen. So hat Stadelmann „denn’s“ auch deshalb eine Absage erteilt, weil er nur im Raum Dornbirn ausliefert und damit Regionalität wirklich in seiner unmittelbaren Umgebung verankert. Andere fassen den Begriff durchaus weiter, wie Stadelmann schon feststellen musste. So klärte man den Bäcker einst in einer Marmeladenfabrik darüber auf, woher das Unternehmen seine „regionalen“ Früchte bezieht - aus dem Raum der ehemaligen Monarchie Österreich-Ungarn nämlich. Kaiser-Nostalgiker könnte dieses Konzept in Verzücken geraten lassen, Stadelmann rang es ein Kopfschütteln ab.