„Wie in einem Zombie-Film und ich bin der Zombie“

Bei seiner nächtlichen Besichtigungstour erspäht der Erzähler, der eine Gesichtsmaske trägt, einen Soldaten. „Einfach so hängt hier ein US-Marshal herum. Ich werde nicht lügen, das ist ziemlich einschüchternd“, so Fehrenbacher. Er beschreibt die Situation weiter: „Es ist einfach seltsam, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, es fühlt sich irgendwie wie ein Zombie-Film an und ich bin der Zombie“.