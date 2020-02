Ein eigenes Album war für Nina Fleisch ein großer Traum: „Es ist aber gar nicht so einfach, einen roten Faden durch alle Songs zu ziehen.“ Sie hatte aber professionelle Unterstützung - in Mr. Mallum, einem Produzenten aus Kapstadt (Südafrika), fand sie den richtigen Partner, der ihre Vorstellungen von Sound und Produktionsstandards verstand. „Als ich an einem Punkt angelangt war, an dem ich nicht mehr weiter wusste, riet mir mein Musikerkollege Brendan Adams, mit Mallum Kontakt aufzunehmen.“ Die Vocals wurden im Bregenzerwald bei Helly Kumpusch (Hellywood Music) aufgenommen. Die beiden hatten schon einen Weihnachtssong zusammen aufgenommen und wussten, dass ihre Arbeitsweisen harmonieren. Außerdem war er ein guter Motivator: „Helly ließ nicht locker und ermutigte mich, an meinem Traum festzuhalten.“