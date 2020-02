5000 Fuß - rund 1500 Meter - hoch hätte die Rakete fliegen sollen. Doch kurz nach dem Start am Samstagnachmittag krachte die Konstruktion mit Hughes an Bord wieder zu Boden, in der offenen Wüste nahe des Highways 247 in Barstow. Die Polizei untersucht den Vorfall.