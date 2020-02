„Mit einer Niederlage hätte es noch einmal ungenehm werden können. Es tut uns gut, uns nicht diversen Fragen und Rechenspielen stellen zu müssen“, meinte Kreissl deshalb. Nach den Irritationen zu Wortmeldungen über seine Zukunft am Montagabend durfte der Sport-Geschäftsführer zufrieden notieren, dass ein Etappenziel erreicht wurde. Das Cup-Aus beim LASK sowie die Heimpleite gegen Mattersburg vor heimischer Kulisse hatten den Hausfrieden in Graz zuletzt gestört. So hatten die mitgereisten Fans vor Anpfiff plakativ gefordert: „Schluss mit den Ausreden und raus aus der Komfortzone.“