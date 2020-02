Auf einem Gehsteig in der Maria Gailer Straße in Villach war ein 27-Jähriger in der Nacht auf Sonntag unterwegs. Gegen 1 Uhr kam der unbekannte Lenker eines Hyundai Tucson aus Richtung der Ludwig-Walter-Straße so nahe an den Weg, dass er mit dem rechten vorderen Reifen über den Fuß des Mannes fuhr. Der Unbekannte brauste dann einfach weiter. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Villach gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der VI Villach unter 059133/26 4444 in Verbindung zu setzen.