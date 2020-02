Ein sechsjähriger Bub aus Tschechien ist am Samstagabend beim Abstieg von der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee in Oberösterreich in den Tod gestürzt. Seine Mutter (42) musste die Tragödie mit ansehen, die schwer geschockte Frau und ihre Begleiter werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.