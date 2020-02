Nach einem perfekten Start ins Frühjahr hat der WAC im zweiten Spiel unter Trainer Ferdinand Feldhofer viel vermissen lassen. Das 0:2 bei Schlusslicht WSG Tirol war am Samstag leistungsgerecht. Kritik gab’s danach für den Schiedsrichter und den Zustand des Rasens. „Wir haben auf einer Kuhweide in einem wunderschönen Stadion gespielt“, so Mario Leigeb.