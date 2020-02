Teil 1 der Kombination in Crans Montana hat sie für sich entschieden - nach dem Super-G führt die Italienerin Federica Brignone vor der slowakischen Technik-Spezialistin Petra Vlhova (+0,58 Sekunden), die im Slalom (ab 13.30 Uhr) voll angreifen wird. Ob Brignone auch in der Endwertung ganz vorne sein wird oder ob vielleicht auch die Halbzeit-Dritte Nina Ortlieb (+0,66) noch etwas mit der Entscheidung zu tun haben wird? Via sportkrone.at-TICKER sind Sie LIVE dabei und verpassen nichts!