Am Freitag hatte das Match beim Stand von 7:6, 2:1 (mit Break) für den Italiener wegen Regens abgebrochen werden müssen, auch in der Fortsetzung behielt der Außenseiter (nur die Nummer 128 der Weltrangliste) die Oberhand. Mager punktete mit seinen starken ersten Aufschlägen, Thiem hingegen fand nie einen Rhythmus, wirkte müde, ratlos und ausgelaugt. Und zeigte eine ganz andere Körpersprache als bei seinem Erfolgslauf beim Grand Slam in Melbourne …