Ein 54-jähriger Rumäne fuhr am Samstag gegen 11.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Innkreisautobahn (A 8) Richtung Suben. Bei Straßenkilometer 71,980 kam er zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand, verriss sein Fahrzeug nach links und stieß dann frontal gegen die Betonmittelleitwand. Sein Wagen drehte sich in weiterer Folge um die eigene Achse und stieß nochmals mit dem Heck gegen die Betonmittelleitwand.