Ein kurioser Unfall passierte am Samstagnachmittag in Wagrain in Salzburg: Ein betrunkener deutscher Skilehrer prallte gegen eine Fußgängerin (17). Die junge Dänin wollte die Piste zu Fuß überqueren, als sie von dem Skilehrer angefahren wurde. Die Pistenrettung brachte die 17-Jährige ins Tal.