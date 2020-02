Milan nur Remis

Im Abendspiel am Samstag schoss der Ex-Frankfurter Ante Rebic Milan in der 56. Minute in Führung, ein spektakuläres Ibrahimovic-Tor wurde annuliiert. So kam es, wie es kommen musste: In der 85. Minute glich der Chilene Erick Pulgar aus einem Foulelfmeter aus. Den Strafstoß holte übrigens der Ex-Milan-Star Patrick Cutrone raus.