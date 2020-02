Goran Djuricin hat sich im zweiten Spiel als Trainer von Grasshoppers Zürich über den ersten Sieg freuen dürfen. GZ setzte sich am Samstag in der 23. Runde der Schweizer Fußball-Challenge-League beim FC Schaffhausen dank eines Triplepacks von Nassim Ben Khalifa (44., 51., 64.) mit 3:0 durch. Der erste Erfolg nach drei Niederlagen in Folge war auch das Ende einer sieglosen Serie von fünf Partien.