Von Fröschen in Ganzkörperkostümen über kleine Elsas bis zu grölenden Gorillas war am Maxglaner Faschingsumzug alles vertreten. Erwartungsvoll blickte man Samstagmittag in Richtung Wirtschaftshof, dem Startpunkt des legendären Umzugs. Da war auch schon ein ohrenbetäubendes Tröten zu hören, der ganze Trupp setzte sich lautstark in Bewegung. „Mama, ich will weiter vor“, schrie der grün angemalte Jakob durch die Menge. „Für sein Dinosaurier-Makeup habe ich schon eine halbe Stunde gebraucht. Wir wohnen direkt in Maxglan, also ist der Umzug für uns ein Muss“, meint Mama Nadine Hammerschmid lachend.