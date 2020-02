Und wozu bitteschön eine neue Marke?

Bleibt die Frage, warum Seat den großen Aufwand in Kauf nimmt, eine neue Marke zu etablieren? Schließlich könnte auch der Formentor genauso gut unterm Seat-Label firmieren und ob sich für einen Cupra Leon mehr Kunden entscheiden als für einen Seat Leon Cupra, ist auch fraglich; mit fast 44.000 Einheiten hat sich der Vorgänger schließlich gut verkauft. Doch Axel Andorff, Entwicklungsvorstand für Forschung und Entwicklung bei Seat und Deutschland-Chef Bernhard Bauer sehen reichlich Potenzial. „Die Marke hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, doch für viele Autokäufer hat Seat noch nicht den Haben-will-Charme“, so Bauer. Die könne man dagegen mit Cupra ansprechen - und auch ein wenig mutiger werden. Die durchgängige Markenfarbe Kupfer, die sich auch an und in den Cupra-Modellen wiederfindet, wäre für Seat zum Beispiel zu gewagt, ergänzt Andorff.