Einspielen bei den Bullen? Ist nicht! Das Trainerteam will allen Spielern Einsatzzeit verschaffen. Das ist wichtig für ihre Entwicklung, die ständigen Rochaden erschweren aber Automatismen. Auch die Degradierung von Ramalho aufgrund dessen Geschwindigkeitsdefizit hat in wichtigen Spielen keine Stabilität gebracht. In Liverpool kassierte Salzburg vier Gegentore, in Neapel eines, zuhause gegen die „Reds“ zwei und in Frankfurt schlug es viermal im Salzburger Tor ein.