Hatte der Attentäter von Hanau Mitwisser und Helfer? Dem geht die Polizei nun nach. Dabei soll jetzt der 72-jährige Vater des Schützen in den Fokus der Ermittler gerückt sein. Während der mutmaßliche Täter seine Mutter und sich selbst in der Mordnacht in der Wohnung erschossen hatte, überlebte Hans-Gerd R. unverletzt.