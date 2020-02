In den letzten Wochen ist Oliver Pocher mit Michael Wendler und dessen Freundin Laura Müller alles andere als zimperlich umgegangen. Am Samstag allerdings platzte dem Wendler der Kragen. In einem Video richtete er sich direkt an seinen Intimfeind: „Wir können das gerne unter Männern austragen. Wobei ich nicht weiß, ob du einer bist.“ Pocher schoss schon am Sonntag zurück - natürlich ebenfalls per Video.