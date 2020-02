„Situation sehr genau beobachten“

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in Norditalien gelten in Österreich erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Angst und Schrecken seien hingegen fehl am Platz: „Wir haben in Österreich bisher bei 181 Verdachtsfällen Testungen durchgeführt, alle waren negativ“, beruhigte das Gesundheitsministerium von Rudolf Anschober am Samstagnachmittag.