Trotz florierender Wirtschaft und steigendem Siedlungsdruck werden in Salzburg weniger Flächen verbraucht als früher. In den vergangenen zehn Jahren wurden im Schnitt 71,35 Hektar Bauland gewidmet. Im Vorjahr waren es nur noch 46 Hektar, davon waren 29,7 Hektar Wohnbauland. Landesrat Josef Schwaiger schließt daraus einen sparsameren Umgang mit Grund und Boden. Das habe das Land durch enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden geschafft. „Früher waren wir oft zu spät - heute versuchen wir uns schon früh in Projekte und Bauvorhaben einzugreifen. Wir sehen uns dabei als Serviceeinrichtung,“ betont der Landesrat für Raumordnung. Zudem setzen die Baulandmodelle der Gemeinden heute stärker auf verdichtete Wohnformen anstelle großzügiger Einfamilienhäuser. Das beginne schon bei der Parzellierung.