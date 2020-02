Tausende Touristen reisen an

„Und die Männer haben dann halt den Spieß umgedreht“, schmunzelt Andreas Winkler über die Kochtopflegende. Sich als (nicht gerade optisch umwerfende) Frauen verkleidend, ordentlich auf die Trommeln hauend. Was heutzutage nicht nur die Einheimischen anzieht, sondern auch Tausende Touristen extra für das Spektakel am Rosenmontag und am Faschingsdienstag anreisen lässt.