Er ist 24 Jahre alt. Er studiert Wirtschaft. Er lebt in Wuhan. Er hat der „Krone“ über einen - in China verbotenen - Messenger-Dienst ein Interview gegeben: Ein junger Chinese erzählt jetzt über sein Leben in der Geisterstadt. „Das Coronavirus breitet sich laufend weiter aus“, sagt er, und: „Die wahre Zahl der Toten wird verschwiegen.“ Aktuelle Aufnahmen aus der Millionenmetropole sehen Sie im Video oben.