Schnee am Faschingdienstag

Am Faschingsdienstag wartet ein „Mix aus Sonne und Wolken“ bei zehn bis maximal 17 Grad; am Abend könnte im Norden eine „weiße Überraschung“ mit Schnee bis auf 600 Meter kommen. Am Aschermittwoch bleibt es kalt mit maximal sieben Grad.