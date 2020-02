„Kommt der Pistolen-Mann wieder, Mama?“ In manchen Kinderzimmern in Vomp blieb in der Nacht auf Freitag das Licht an. Eltern mussten die Haustür mehrmals versperren. „Einige Kinder erzählten zu Hause nicht, was passiert ist, wirkten aber verwirrt“, weiß Richard Winderl, Obmann der Brauchtumsgruppe Vomp.