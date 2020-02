Tränen in den Augen

Wenn man Bürgermeister Norbert Lorenz gegenübersitzt und ihm bei seinen schier unfassbaren Schilderungen zuhört, fällt es einem schwer zu glauben, dass es sich um die Realität handelt. Doch leider befinden wir uns in der Wirklichkeit - das beweisen seine minutiösen Schilderungen, seine Verletztheit, die in seinen Augen zu sehen ist, sowie seine Fassungslosigkeit und Enttäuschung darüber, dass das Interesse an einer Aufklärung dieses Massakers seitens der Politik mangelhaft ist. „Unserer jüngsten Tochter haben wir vom Gemetzel nichts erzählt. Die Achtjährige hat es leider in der Zeitung gelesen und mich unter Tränen gefragt: Papa, warum macht man so etwas?“ Und genau das ist die Gretchenfrage: Warum wählt man diesen brutalen Weg, wo es doch plausible Alternativen gegeben hätte, liebe Verantwortliche?