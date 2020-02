„Darf ich verkleidet am Arbeitsplatz erscheinen?“ - „Es gibt arbeitsrechtlich keine Bedenken, wenn Arbeitnehmer am Rosenmontag oder Faschingsdienstag kostümiert in die Arbeit gehen“, erläutert Michael Geiblinger, Rechtsschutz-Experte der Arbeiterkammer OÖ. Aber muss man sich verkleiden, auch wenn man das hasst?