1. Stefan Kraft (AUT) 270,3 (103,0/97,5)

2. Karl Geiger (GER) 266,7 (99,5/96,0)

3. Constantin Schmid (GER) 260,2 (103,0/95,5)

4. Dawid Kubacki (POL) 258,6 (96,0/100,0)

5. Daniel-Andre Tande (NOR) 255,5 (98,0/94,5)

6. Marius Lindvik (NOR) 253,8 (93,0/99,0)

7. Stephan Leyhe (GER) 252,8 (95,5/97,0)

8. Ziga Jelar (SLO) 252,4 (98,0/97,5)

9. Kamil Stoch (POL) 250,3 (92,0/98,5)

10. Johann Andre Forfang (NOR) 249,5 (96,0/96,0)

11. Michael Hayböck (AUT) 249,2 (100,5/93,5)

12. Gregor Schlierenzauer (AUT) 248,4 (103,0/93,0)

13. Philipp Aschenwald (AUT) 244,9 (97,0/95,5)

14. Markus Eisenbichler (GER) 244,3 (96,0/94,0)

15. Cene Prevc (SLO) 243,9 (97,0/94,5)

16. Peter Prevc (SLO) 242,0 (97,0/92,0)

17. Anders Haare (NOR) 241,9 (93,0/95,0)

18. Roman Koudelka (CZE) 240,9 (94,5/94,0)

19. Daniel Huber (AUT) 239,4 (93,5/95,5)

20. Stefan Huber (AUT) 235,4 (94,5/93,0)

21. Pius Paschke (GER) 235,2 (95,0/93,0)

. Piotr Zyla (POL) 235,2 (92,0/95,0)

23. Halvor Egner Granerud (NOR) 234,1 (92,5/96,0)

24. Aleksander Zniszczol (POL) 227,5 (94,0/90,5)

. Killian Peier (SUI) 227,5 (88,5/93,0)

26. Antti Aalto (FIN) 226,3 (91,0/93,5)

27. Klemens Muranka (POL) 225,3 (94,0/90,5)

28. Hiroaki Watanabe (JPN) 221,0 (93,5/90,5)

29. Severin Freund (GER) 217,6 (92,0/87,0)

. Shohei Tochimoto (JPN) 217,6 (92,0/87,0)