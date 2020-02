Der pelzige Besucher wurde am Freitag frühmorgens in Monrovia gesichtet. Bei dem ausgewachsenen Tier dürfte es sich laut „LA Times“ um ein älteres Weibchen handeln, das etwa 180 Kilo auf die Waage bringt. Es schnüffelte neugierig an Mülltonnen und an Übertragungswagen von Reportern.