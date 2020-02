Am Mittwochabend hatte der 43-jährige Deutsche Tobias R. an verschiedenen Tatorten in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln offenbar aus rassistischen Gründen getötet, später wurden er und auch seine 72-jährige Mutter tot in einer Wohnung aufgefunden. Im Vorfeld hatte Tobias R. bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation eingebracht und sich per E-Mail an einen niederösterreichischen Mentaltrainer gewandt.