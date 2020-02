Das DAS-Lenkrad war das große Thema an den ersten drei Tagen der Testfahrten in Barcelona gewesen. Mercedes hat die vergangenen sechs Weltmeisterschaften gewonnen und erhofft sich von dem neuartigen Lenksystem, mit dem angeblich das Abkühlen der Reifen auf den Geraden verhindert werden kann, Vorteile für die am 15. April in Australien beginnende Saison 2020.