Das „rosa Haus“ in der Richard Avenue in Dallas ist Geschichte: Am Mittwoch rollten Bulldozer an und machten es platt - dabei sollte ein anderes Gebäude in der Straße abgerissen werden. Nicht nur der aktuelle Besitzer, sondern auch Nachbarn sind entsetzt: „Das Haus ist einfach weg. Es war ein einzigartiges Gebäude, das in den 20er-Jahren errichtet wurde“, so ein Nachbar.