Die Doppelstimme des Bürgermeisters Harald Preuner (ÖVP) war im Herbst ausschlaggebend, dass es in der Elisabeth-Vorstadt vorerst kein Bewohnerservice geben wird. „Die städtischen Bewohnerservicestellen leisten großartige Arbeit und haben sich bewährt. Leider verweigert die Stadtpolitik ausgerechnet dem Stadtteil mit dem größten Bedarf ein Bewohnerservice“, sagt Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ PLUS). Derzeit ist das Bewohnerzentrum in Itzling für die Elisabeth-Vorstadt mitzuständig. „Die Goethesiedlung ist weiter vom Kiesel entfernt als der Dom. Gerade für Familien, Berufstätige und Ältere braucht es ein nahes Bewohnerservice“, sagt Dankl.