Der Konflikt in Afghanistan hat im Jahr 2019 einen hohen Blutzoll gefordert. Mehr als 10.000 Zivilisten wurden vergangenes Jahr getötet oder verletzt. Diese Zahl gab die UNO-Unterstützungsmission für Afghanistan (UNAMA) am Samstag bekannt - genau zu Beginn jenes Zeitraums, in dem die Waffengewalt deutlich reduziert werden soll. Beim letzten Anschlag in der Hauptstadt Kabul in der Nähe einer Militärakademie kamen sechs Menschen ums Leben, darunter befanden sich zwei Zivilisten (Videobericht oben).