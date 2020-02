Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) gehen das Thema Zivildienst an und haben für den 10. März zu einem Gipfeltreffen mit Experten ins Kanzleramt eingeladen. Zu den Schwerpunkten soll etwa eine Diskussion über die Teiltauglichkeit als Maßnahme für den Zivildienst gehören. „Wir wollen alle an einen Tisch holen“, kündigte Köstinger das Treffen in großer Runde an.