Schimpftirade in Montpellier

Es ist nicht das erste Mal, dass der 22-Jährige in diesem Jahr für Aufsehen sorgt. Bereits Anfang Februar legte er beim Turnier in Montpellier eine Schimpftirade hin. „Ver*****, ich hasse Tennis, von ganzem Herzen. Die verf**** hässlichste aller Sportarten. Ich hasse jeden Tag, an dem ich es spielen muss. Ich hasse es zu kämpfen, ich mag es nicht.“