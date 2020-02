San Antonio lag in Salt Lake City ab dem Stand von 12:11 (5 Min.) immer in Führung und setzte sich bis auf 93:68 (35.) ab. Der erst zehnte Sieg beim 29. Antreten in der Fremde war gänzlich ungefährdet. Dejounte Murray (23) und DeMar DeRozan (18) führten ihr Team als Werfer an. Bei Oklahoma City Thunder endet am Sonntag der „Rodeo Road Trip“ der Spurs mit acht Auswärtsspielen hintereinander. Auf einen Play-off-Platz fehlen aktuell vier Siege.