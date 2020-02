Sensationell: Nina Ortlieb hat bei der zweiten Abfahrt in Crans Montana ihren ersten Podestplatz im Weltcup geholt! Die ÖSV-Dame musste sich in einem Hundertstel-Krimi nur Lara Gut-Behrami, die wie am Vortag triumphierte, und Corinne Suter aus der Schweiz geschlagen geben. Am Ende fehlten ihr nur fünf Hundertstel auf die Siegerin. Fix: Suter holt mit Rang zwei die Abfahrtskugel für die Eidgenossen.