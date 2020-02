Spannung im RTL-Weltcup

Im Riesentorlauf-Weltcup schmolz der Vorsprung des diesmal nur neuntplatzierten Zan Kranjec auf Kristoffersen auf zehn Punkte, Pinturault und Zubcic folgen mit 56 Zählern Rückstand auf den Slowenen. Der drittletzte Riesentorlauf dieser Saison wird am Sonntag nächster Woche in Hinterstoder gefahren. Vorerst aber wird in Yuzawa Naeba am Sonntag (2 und 5 Uhr) noch ein Slalom absolviert.