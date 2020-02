Die letzten vier der fünf Saisonduelle bisher endeten mit 2:1. Zuletzt hatten die Bulls in Salzburg die Nase vorn, kassierten davor mit dem Ergebnis nach Penaltyschießen am Neujahrstag die letzte Auswärtsniederlage. Also kein Wunder, dass es auch am Freitag eine ganz enge Sache war. Die Goalies mit den besten Fangquoten – Eisbulle Lamoureux vor Irving – waren bis zur zweiten Pause in der flotten, abwechslungsreichen Partie jeweils nur einmal bezwungen. Der Bozener von Schiechl, der einen Abpraller versenkte, „JP“ nach Ansage zur Spielhalbzeit. Erst „rettete“ das Videostudium, ehe Insam kurz darauf den Puck endgültig komplett versenkte.