Stürmer Bernd Gschweidl, der im Winter von Altach nach Ried kam, erzielte in der 72. Minute den verdienten Ausgleich für die Oberösterreicher, die im Finish dem 2:1 näher waren. Doch Gschweidl scheiterte mit dem Matchball zunächst an der Stange und im Nachsetzen an Schlussmann Zan Pelko (89.).