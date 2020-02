Nachdem Thiem drei Breakchancen ausgelassen hatte, verwertete Mager seine zweite Möglichkeit zu Null zum 3:1, der Australian-Open-Finalist revanchierte sich aber in gleicher Form zum 3:4. Mit dem Aufschlag ging es ins Tiebreak, in dem Theim wieder zu sehr in die Defensive geriet. Mager markierte nach zwei Mini-Breaks nach 64 Minuten den Satzgewinn.